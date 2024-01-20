Эксперт назвал целью удара Израиля по Дамаску штаб-квартиру КСИР

Целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийской столице Дамаск была штаб-квартира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) в Сирии. Об этом 20 января заявил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Израильтяне шарахали по дамасской штаб-квартире КСИР. Скорее всего, так», — сказал он.

Чупрыгин отметил, что до сегодняшнего дня Сирия ограничивалась заявлениями о том, что при атаках нарушается суверенитет государства, но страна не предпринимала каких-либо действий.

«Израиль давно, систематично и настойчиво наносит удары по расположениям КСИР на территории Сирии. Израиль с самого начала, обоснованного, я бы даже сказал, считал, что присутствие КСИР на территории Сирии — это прямая угроза Израилю, потому что Тегеран использует территорию Сирии как трансляцию своих интересов, направленных во многом против Израиля», — добавил он.

Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удар Дамаску. Агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе сообщило, что в результате этой атаки погибли четыре представителя КСИР, включая главу информационного отделения.

Позднее телеканал Al Arabiya сообщил о том, что число погибших в результате удара ЦАХАЛ возросло до 10. Отмечалось, что среди них — командующий подразделением специального назначения «Кудс» КСИР в Сирии Юсеф Омид Заде.

Также в Корпусе стражей исламской революции подтвердили гибель четырех иранских военных советников. В КСИР добавили, что жертвами при атаке стали несколько военнослужащих Сирии. По данным агентства Tasnim, погибли также несколько сирийских гражданских лиц.

Ситуация между рядом государств на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.