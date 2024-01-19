Минюст РФ признал иноагентом социолога Григория Юдина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства 19 января.

«Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что социолог распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации.

В настоящее время, по данным министерства, Юдин проживает за пределами России.

Помимо него в обновленный список включены включены экс-депутат Смоленской облдумы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, журналист Лола Тагаева, экоактивист Евгения Чирикова, лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости».

Днем ранее Министерство юстиции РФ внесло Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также ее атрибутику, включая лозунг «Слава Украине!», в перечень нацистских.

До этого, 12 января, в реестр иноагентов был внесен писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).