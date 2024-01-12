Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из обновленных данных на сайте ведомства от 12 января.

Уточняется, что Акунин выступал против специальной военной операции по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Помимо него в реестр включены журналист Александр Минкин, бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов, администратор Moscow calling Андрей Куршин, а также издание «Холод». Все они, по данным ведомства, принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях.

Таким образом, в реестре Минюста числится 747 физических и юридических лица, признанных в России иностранными агентами.

Ранее, 22 декабря, Минюст внес в реестр иностранных агентов мультипликатора Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, дьякона Андрея Кураева и издание «Можем объяснить». Вместе с этим в список включено общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР», учрежденное журналистом Маратом Икандровым (признан в РФ иноагентом).