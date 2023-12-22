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Минюст включил в реестр иноагентов мультипликатора Олега Куваева
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Минюст включил в реестр иноагентов мультипликатора Олега Куваева

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Фото: commons.wikimedia.org
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Минюст РФ включил в реестр иноагентов мультипликатора Олега Куваева. Соответствующая информация 22 декабря появилась на сайте ведомства.

Помимо него в реестр включены политолог Александр Рыклин, дьякон Андрей Кураев, а также издание «Можем объяснить».

«22 декабря 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Г. Баунов, С.С. Дарбинян, О.И. Куваев, А.В. Кураев, В.Е. Ратникова, А.Ю. Рыклин, Интернет-издание «Верстка Медиа», а также проект «Можем объяснить», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Куваев выступал против специальной военной операции на Украине и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил страны.

Проект «Можем объяснить» принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Помимо этого, он имеет поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иноагентами.

Баунов, Дарбинян, Ратникова, Рыклин и интернет-издание «Верстка Медиа», по данным ведомства, принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях.

Вместе с этим в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР», учрежденное журналистом Маратом Икандровым (признан в РФ иноагентом).

Таким образом, в реестре Минюста числится 742 физических и юридических лица, признанных в России иностранными агентами.

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Ранее, 24 ноября, Минюст РФ в пятницу внес в реестр иностранных агентов политика Михаила Касьянова, историка Илью Венявкина и журналистов Илью Давлятчина и Идриса Юсупова. Касьянов, среди прочего, создавал и распространял материалы иноагентов, а также участвовал в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Венявкин, Давлятчанин и Юсупов принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент, среди прочего, больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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