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Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Министерство юстиции России в пятницу, 24 ноября, внесло в реестр иностранных агентов политика Михаила Касьянова. О соответствующем решении ведомство сообщило на своем сайте.

Уточняется, что Касьянов среди прочего создавал и распространял материалы иноагентов, а также участвовал в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал против проведения спецоперации по защите Донбасса и участвовал в качестве респондента на иностранных информационных площадках.

Иноагентами также были признаны историк Илья Венявкин и журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов. Все трое, по данным ведомства, в том числе принимали участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространяли недостоверную информацию о решениях публичной власти России и проводимой ей политике.

Касьянов и Давлятчин, по информации Минюста, проживают за границей.

Кроме того, в список иноагентов было включено общество с ограниченной ответственностью «Люди», получающее иностранную поддержку и финансирующее деятельность объединения-иноагента.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация «Санкт-Петербургский Русский Пен-клуб», — говорится в сообщении Минюста.

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Ранее, 21 ноября, Замоскворецкий районный суд Москвы отказал журналисту Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иностранных агентов. Как отметил представитель Минюста, журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран, в частности с Украины, из Великобритании и Латвии. Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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