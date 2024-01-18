Минюст РФ признал нацистским приветствие «Слава Украине!»

Министерство юстиции РФ внесло Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также ее атрибутику, включая лозунг «Слава Украине!», в перечень нацистских. Об этом 18 января говорится в копии распоряжения Минюста РФ, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Организация и ее атрибутика и символика внесены в перечень нацистских согласно ч. 3 и 4 ст. 6 закона «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ответ на приветствие «Слава Украине! — Героям слава!» и эмблема, которая представляет собой стилизованный золотой трезубец, также отнесены к нацистским. Кроме того, в перечень внесена эмблема организации в виде черного равностороннего треугольника подставкой вверх.

«ОУН и ее атрибутика включены в список организаций, сотрудничающих с группами <...>, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны», — указано в сообщении агентства.

Ранее, 15 мая 2023 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перешел границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий, когда публично выкрикнул нацистское приветствие во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого.

Дипломат указала, что кричалка «Слава Украине!» была установлена как лозунг в качестве приветствия в 1939 году украинскими националистами. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!». С этим лозунгом бандеровцы приветствовали части вермахта, когда немецкие нацисты въезжали на оккупированные ими земли.