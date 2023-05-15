Канцлер ФРГ Олаф Шольц перешел границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий, публично выкрикнув нацистское приветствие, написала 15 мая в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие. Меньше, чем через неделю после 78-й годовщины завершения войны в Европе», — обратила она внимание.

Накануне президенту Украины Владимиру Зеленского в немецком Ахене вручили международную премию имени Карла Великого за заслуги перед европейским единством. Во вступительной речи на церемонии награждения Шольц произнес лозунг украинских националистов.

«Слава Украине!» — это кричалка нацистов, напомнила дипломат. Она отметила, что Москва неоднократно заявляла об этом и на брифингах, и в социальных сетях.

«Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности», — подчеркнула Захарова.

Этот лозунг в качестве приветствия в 1939 году был установлен украинскими националистами, добавила дипломат. «Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!», — продолжила Захарова.

С этим лозунгом банцеровцы приветствовали части вермахта, когда немецкие нацисты въезжали на оккупированные ими земли. С тех пор не прошло и 80 лет, а «немецкие политические элиты», чтобы выйти из коррупционных скандалов, решили «удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном», заключила представитель МИДа.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая из Рима. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

Украинский лидер провел ряд встреч и переговоров в Берлине, а также получил премию имени Карла Великого. Позже награда упала со стола посреди речи Зеленского, из-за чего он прервал свое выступление и обвинил россиян в ее падении.