Спасение обучающих: как защитят честь и достоинство учителей

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовить предложения по созданию механизмов защиты чести, достоинства и репутации педагогов — в том числе от травли в интернете. Эксперты отмечают, что различные правовые способы защиты учителей есть и сейчас, но они не работают . Подробнее о том, как собираются защищать учителей от травли, — в материале «Известий».

В чем суть поручения

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в начале декабря.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» , — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

В декабре тему на заседании Совета по правам человека подняла уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода. Она заявила, что учителя «чувствуют свою незащищенность», и предложила установить ответственность за распространение информации, дискредитирующей статус учителя, по аналогии с установлением ответственности за фейки и дискредитацию действий армии. Владимир Путин в ответ заявил, что это «очень важная, очень тонкая сфера, подлежащая регулированию современными способами». Президент подчеркнул, что учителей нужно оградить от «неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве».

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская замечает, что в последние годы уклон в сфере законодательства делался на защите прав учащихся — а учитель «во многих аспектах оказался фактически не защищен» . Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что пока нет понимания, станут ли предложенные изменения законодательными или механизмы защиты не будут напрямую касаться изменения действующих нормативных актов — это станет понятно в процессе обсуждения и работы. Думский комитет тоже подключится к этой работе и приглашает педагогов, родителей, экспертов и общественных деятелей к участию с конкретными инициативами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Какие механизмы защиты есть сейчас

Эксперты «Народный фронт. Аналитика» провели Комплексный мониторинг в сфере общего образования в декабре 2023 — январе 2024 года, опросив более 20 тыс. педагогов из всех 89 регионов России. 22% респондентов признались, что сталкивались с травлей, причем больше всего при общении с родителями школьников — 12%.

При этом эксперт профсоюза «Учитель», педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков заметил, что и сейчас есть механизмы, которые должны разрешать трудные ситуации в школе, — например, конфликтные комиссии и службы медиации.

— Но далеко не факт, что они работают в школах. В большинстве своем, скорее всего, нет, — сказал он «Известиям». — Есть школьные психологи, но и с их качеством работы и количеством есть проблемы. То есть по сути механизмы есть, но их нужно дофинансировать.

Если не наладить существующие механизмы решения проблем в школах, то не смогут работать и новые разработанные способы защиты учителей от травли, считает Дмитрий Казаков. На все новшества нужны ресурсы, но брать их пока неоткуда. А без финансирования и выделения штатных единиц может сложиться ситуация, когда у учителей лишь появятся новые обязанности.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Замдиректора по начальным классам школы «Новый взгляд» Юлия Полянская также считает, что отдельная система защиты учителей от травли не нужна.

— Просто надо учиться соблюдать правила партнерских и человеческих отношений, — сказала она «Известиям». — Во многом защита и безопасность учителей зависит от позиции руководства школы, бережного отношения к личному пространству учителя, границы работы и дома, выстроенной и всем понятной системы профессионального развития учителей, коммуникации и культуры школы.

Впрочем, замечает Ольга Казакова, поручение уже дано и механизмы будут разработаны. Другое дело, что определенные меры принимаются и сейчас: в конце 2023 года, например, президент уже подписал закон, который повышает правовой статус педагогов .

— Теперь не только родители и учащиеся, но и учитель может обращаться в комиссию по урегулированию споров, — сказала она «Известиям». — Также запретили на уроках пользоваться телефонами. Уверена, что и это тоже сработает на сокращение контента, который подростки создавали, по их мнению, ради баловства и шуток, а зачастую это выливалось в издевательские ролики и над учителями, и друг над другом.

Секретарь — руководитель правового департамента аппарата Общероссийского Профсоюза образования Галина Рожко отметила, что профсоюз занимается этой проблематикой уже много лет и всё это время отмечалось, что существующего механизма недостаточно.

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычковa

— По идее, в Уголовном кодексе есть ответственность за оскорбление, есть статьи УК РФ о нанесении побоев и причинении легкого вреда здоровью для других случаев, — сказала она «Известиям». — И когда мы в 2020 году предложили законопроект, нам отказали, сославшись на то, что уже есть все механизмы гражданской ответственности. Но проблема-то остается! Поэтому нужны законодательные изменения.

Ольга Казакова соглашается: учитель работает с людьми постоянно — причем не только с детьми, но и с их родителями, другими педагогами и т.д. Часто они сталкиваются с хамством, оскорблениями, публикациями в информационном пространстве — и если имеющиеся правовые механизмы не останавливают эту пагубную практику, то нужно найти дополнительные, подчеркивает депутат.

Как поменять защиту учителей

Дмитрий Казаков рассказывает об одном из случаев, когда родитель начала травлю учительницы. Это выражалось, например, в том, что женщина постоянно писала на педагога заявления в полицию, а сотрудники МВД вынуждены были реагировать, приезжать к ней домой и т.д.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Для учителя создалась такая обстановка, что она просто уволилась из школы, ушла в другую, — рассказывает эксперт. — Это была травля, но защитить учителя оказалось практически невозможно — реальных каких-то рычагов воздействия на родителя не было. И вина, как мне кажется, тут не на маме ребенка — у нее были серьезные проблемы семейного характера, ей тяжело в одиночку заниматься воспитанием, она не чувствует никакой поддержки и нашла жертву-учительницу, на которой и выместила всю злобу. Разрешить ситуацию могли бы органы исполнительной власти.

Этот пример показывает необходимость комплексной работы, в случае когда речь идет о травле учителей. Комплексность здесь особенно важна еще и потому, считает Казаков, что в школах в принципе тяжелая обстановка: не только учителя находятся в сложном положении, но и все остальные участники этого процесса.

— Создание новых механизмов защиты не первостепенны, — говорит он. — Первостепенна вообще благоприятная обстановка в школе. А на это влияют нескончаемые новшества, которые исходят сверху, чрезмерная нагрузка на школу, учителя, детей, родителей. В образовании просто накопилось напряжение. Заниматься важно в первую очередь этой проблемой, а уже потом смотреть, нужны ли некие дополнительные механизмы.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Галина Рожко также указывает на необходимость комплексной работы — однако уже в контексте возможных законодательных изменений. Законопроект, который предлагал Профсоюз работников образования в 2020 году, предполагал введение дополнительной ответственности для всех участников образовательных отношений за проявление неуважения к педагогическим работникам.

— Сутью законопроекта было в конечном итоге повышение статуса педагогического работника и установление его как отдельного специального субъекта в законодательстве, — сказала она. — Установив такой статус, мы предлагали изменить меры ответственности в Уголовном кодексе и КоАП за правонарушения против именно этого субъекта правоотношений.

Эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич указывает еще на один аспект, который способствует беззащитности учителей перед травлей, — девиантное поведение небольшого числа учащихся.

— Образовательная организация почти лишена инструментов воздействия на учеников, что также может способствовать агрессивному поведению родителей, которые понимают безнаказанность действий ребенка с учетом, что педагог ограничен установленными порядками и правилами, — сказал он «Известиям». — В такой ситуации качество всего учебного процесса падает, а педагоги и добросовестные ученики постоянно находятся в состоянии психологического давления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дмитрий Цвич уверен, что необходимо наделить школы правом исключать из учебного процесса детей, проявляющих агрессию и травлю в отношении других. Пока, говорит он, интересами большинства учащихся жертвуют ради сохранения в учебном процессе сравнительно небольшого количества детей с агрессивным поведением .

— Кроме того, можно поднимать социальный статус педагога и престиж профессии в целом, в том числе за счет увеличения заработной платы учителей, а также увеличения доли базового оклада в структуре их заработной платы, — сказал он.