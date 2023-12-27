Предложили надбавки: Путин заявил о необходимости повысить учителям зарплаты

Оплата труда педагогов в России должна стать более справедливой, особенно важно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже общероссийских показателей. Об этом Владимир Путин заявил 27 декабря на заседании Госсовета в Кремле. По данным Минпросвещения, на региональные меры поддержки педагогических работников в 2023-м уже потрачено более 53 млрд рублей. При этом доплаты стоит ожидать не только учителям, но и наставникам, — такую поправку в Трудовой кодекс уже разрабатывает кабмин. Какая премия появится в России и кого Путин назвал своим наставником — в материале «Известий».

Сколько мужчин работает учителями в школах РФ

Владимир Путин 27 декабря провел заседание Государственного совета. Пока к мероприятию шла активная подготовка, в соседнем зале постепенно собирались главы регионов, которым в преддверии Нового года предлагалось поучаствовать в «Елке желаний» и исполнить чью-то мечту. Так, десятки губернаторов охотно снимали шары с елки и рассказывали друг другу и журналистам, что им выпало: «У меня Иван, пять лет, мечтает о батуте», «А у меня Оленька. Девять лет. О синтезаторе». Пока главы регионов обменивались эмоциями, Владимир Путин в это же время исполнил выпавшее ему ранее пожелание 11-летнего Никиты — побывать в Эрмитаже.

После губернаторы переместились в соседний Георгиевский зал Кремля, где и стартовало заседание Госсовета. Его тема — повышение роли и престижа педагога и наставника. Открывая встречу, глава государства решил процитировать известного русского педагога Константина Ушинского: «Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории». Именно Ушинский, по его словам, много писал о роли наставников в формировании мировоззрения подрастающего поколения. И сегодня Россия уже возвращается к лучшим отечественным педагогическим традициям и восстанавливает воспитательную составляющую образования, сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета в Кремле Фото: РИА Новости/Артем Геодакян



— Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий, — отметил глава государства.

Тем не менее проблемы в отрасли всё еще остаются. Среди них — оплата труда педагогов, которая, по словам Владимира Путина, должна стать более справедливой. Особенно следует поднять зарплаты учителям в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране, иначе это приведет к разрывам в качестве обучения и дефициту кадров.

— Ну понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Всё это нарушает ключевой принцип — равенство образовательных возможностей для наших детей, — добавил президент. — Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали.

То же касается и привлечения мужчин к работе учителями. По данным министра просвещения Сергея Кравцова, в школах РФ трудятся лишь 15% мужчин.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В целом, по данным министра, на региональные меры поддержки учителей в рамках Года педагога и наставника уже потрачено более 53 млрд рублей.

Какая новая доплата появится в России

На заседании Госсовета также затрагивалась тема загруженности учителей, которая вызвана избыточной бумажной волокитой. Сейчас, по мнению участников встречи, важно снимать с учителей лишнюю непрофильную нагрузку и четко очертить круг обязанностей классных руководителей. Остаются проблемы и с кадрами, для решения которой необходимо привлекать в систему образования молодых и энергичных людей, выпускников профильных вузов. Помочь с этим способны педагоги и наставники, которые вносят вклад не только в воспитание юного поколения, но и в укрепление промышленного, кадрового и технологического потенциала страны, считает президент.

— В 30-е годы прошлого столетия наставниками молодых рабочих становятся лидеры стахановского движения, которое родилось у нас, кстати, в Донбассе. К концу 70-х годов в Советском Союзе наставническое движение объединяло уже 900 тыс. человек, — сказал Владимир Путин.

При этом президент поручил ввести доплаты за наставничество.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулируют их дальше нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона, и это были четко выплаты за наставничество, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании.

В целом, важно сохранить именно живой дух наставничества, считает президент, и «ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку». По его словам, предстоит создавать условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию — передавать опыт, наставлять.

Для этого президент предложил учредить в стране ежегодную премию «Наставник года» и создать площадку по развитию этого движения на базе центра знаний «Машук». К работе планируется привлечь платформу «Россия — страна возможностей» и общество «Знание». К слову, оно уже насчитывает более 23 тыс. лекторов-наставников по всей стране, рассказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.

— У четырех из пяти россиян есть человек, которого они могут назвать наставником. Это говорит о том, что в нашем обществе сформирован колоссальный запрос на знания и личностное развитие, — люди ищут в других людях пример, ролевую модель, чтобы самим становиться лучше и вдохновляться на достижения. К укреплению института наставничества важно отнестись внимательно, ведь от того, что наставники заложат в умы подрастающих поколений, зависит наше будущее, — сказал «Известиям» Максим Древаль.

Президент РФ Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения выставки в Большом Кремлевском дворце, посвященной Году педагога и наставника Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент помимо заседания Госсовета также посетил тематическую выставку, которая прошла в Кремле, где он поделился своими воспоминаниями о школьных годах.

— Я уже много говорил о своих учителях, наставниках. Они у меня все в сердце. Помню, никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Я редко говорю, но помню ее хорошо. Это были первые капельки формирования... первые, конечно, из семьи, но из школы — она. Тамара Павловна ее звали, — рассказал он.

Встреча с главой МИД Индии

Уже вечером Владимир Путин перешел к международной повестке. Он провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, который прибыл еще 25 декабря с визитом в Москву. С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также помощник президента Юрий Ушаков. Стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта, а также двусторонние отношения.

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар во время встречи в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Товарооборот между Россией и Индией уже второй год подряд растет уверенными темпами. За десять месяцев 2023-го он увеличился вдвое — до рекордных $54,7 млрд. При этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии, сообщили ранее в таможне республики.

За указанный период Индия вдвое нарастила импорт товаров из России — до $51,4 млрд. Индийские власти также увеличили поставки продукции в РФ в 1,4 раза, до $3,3 млрд.

По словам российского лидера, «несмотря на все турбулентности, которые происходят в мире», отношения между странами развиваются поступательно. При этом Москва рассчитывает, что вне зависимости от итогов парламентских выборов в Индии положительная тенденция сохранится и в следующем году. Глава МИДа республики передал президенту России привет и письмо от премьера страны Нарендры Моди, а также сообщил о его желании посетить РФ в 2024 году. Российский лидер попросил своего собеседника передать господину Моди приглашение приехать в Россию и «самые наилучшие пожелания».