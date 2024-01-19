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Жители эвакуированы из частного сектора рядом с горящей нефтебазой под Брянском

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Фото: МЧС РФ
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Жители эвакуированы из частного сектора рядом с горящей нефтебазой в Брянской области. Об этом в пятницу, 19 января, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», — написал он в Telegram.

По его словам, для тушения нефтепродуктов привлечен пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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Ранее в этот день Богомаз сообщил о подавлении в Клинцах средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника. При этом он уточнил, что при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином.

Позже еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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