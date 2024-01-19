В Брянской области уничтожили еще два украинских беспилотника
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил 19 января в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — написал губернатор.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее в этот день Богомаз сообщил о подавлении в Клинцах средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, горят четыре резервуара с бензином. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.