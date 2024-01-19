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Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Площадь пожара в результате сброса боеприпаса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином. Об этом 19 января сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. м. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. кубометров», — рассказал собеседник.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подавлении в Клинцах средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского беспилотника. При этом он уточнил, что при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

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Также в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

До этого, 17 января, жилой дом был частично поврежден после попытки ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. На территории промышленного предприятия было повреждено остекление.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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