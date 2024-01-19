Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 06:40 мск был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом 19 января сообщили в Telegram-канале в Минобороны России.

«Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 января, жилой дом был частично поврежден после попытки ВСУ атаковать объекты на территории Суражского района в Брянской области. На территории промышленного предприятия было повреждено остекление.

Также в тот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских БПЛА над территорией Брянской области.

16 января беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО над Брянской областью около 13:40 мск. Позднее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что еще один украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.