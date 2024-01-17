Средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и перехватили три БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 17 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и дронов самолетного типа была пресечена около 21:30 мск.

Как указали в Минобороны, уничтожить тактические ракеты и перехватить беспилотники удалось благодаря дежурным средствам ПВО.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три БПЛА ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью около 13:40 мск.

Позднее Богомаз заявил, что еще один украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.