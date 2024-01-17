Губернатор Брянской области сообщил о повреждениях после попытки атаки ВСУ

Жилой дом частично поврежден после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории Суражского района в Брянской области. Об этом 17 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он также отметил, что на территории промышленного предприятия частично повреждено остекленение.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурными силами ПВО Министерства обороны РФ воздушная цель перехвачена и уничтожена», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области.

Накануне, 16 января, в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью около 13:40 мск.

Позднее Богомаз заявил, что еще один украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.