Четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала в Приморье

Два ученика четвертого класса попытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье. Об этом 19 января сообщила региональная прокуратура с своем Telegram-канале.

Правоохранители приступили к расследованию по наводке местных СМИ. Согласно видео, размещенного в социальных сетях, два мальчика пытались заполучить деньги у кассира. Однако, узнав о наличии системы видеонаблюдения в помещении, сбежали.

По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 18 января.

«Героями видео стали два мальчика 2013 года рождения, учащиеся четвертого класса. Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учетах», — говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку деятельности органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию»).

Ранее, в конце ноября 2023 года, подростка из Ярославля заподозрили в краже ювелирных украшений у знакомой. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Расследование продолжается.