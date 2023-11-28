Подростка заподозрили в краже ювелирных украшений на 3,5 млн рублей в Ярославле

Подростка из Ярославля подозревают в краже ювелирных украшений у знакомой. Об этом 28 ноября рассказала пресс-служба МВД России в Telegram.

«По имеющимся данным, молодой человек, приходя в квартиру своей знакомой, в течение нескольких дней похищал украшения из золота и драгоценных камней. В дальнейшем ювелирные изделия были сданы в ломбард», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Сотрудники Следственного управления СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Ранее, 1 сентября, «Известиям» рассказали, что няня обокрала своих работодателей в Москве, похитив у них ювелирные украшения и наличные деньги на сумму более чем 3 млн рублей. Свой поступок женщина, которую считали другом семьи, объяснила финансовыми трудностями и обещала всё вернуть, но не сделала этого.