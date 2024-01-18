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Военный эксперт рассказал о возможности ВС РФ сбивать планирующие авиабомбы

Военный Дандыкин: ВС РФ способны сбивать планирующие авиабомбы AASM
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/© Xinhua
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Планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять Украине, запускаются вне зоны действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и могут планировать к цели на расстоянии 50–70 км. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в четверг, 18 января.

«Это корректируемые планирующие бомбы. Мы научились их сбивать и тоже применяем. Самолет не входит в зону действия ПВО и запускает бомбу. Она выбирает цель и планирует к ней на расстояние до 50–70 километров», — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

По мнению эксперта, появление данного типа бомб мало поможет украинской армии на данном этапе. Также он указал на сокращение общего объема поставок оружия из стран Запада, что ухудшает боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас уменьшились поставки по многим позициям, Германия пытается заменить собой США в этом отношении. Но мы тоже усиливаем работу нашего ВПК, увеличиваем финансирование военных заказов», — подчеркнул он.

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Днем ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела у Франции еще шесть САУ Caesar, передает RT. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день президент страны Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», отметил он. На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

18 января Лекорню добавил, что Франция готовится начать поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года начиная уже с января, передает НСН. Такое решение принял Макрон.

При этом французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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