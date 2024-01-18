Мэр Киева Виталий Кличко заявил об острой нехватке боеприпасов и солдат в национальной армии, а также о безумном напоре российских солдат. Об этом он рассказал 18 января немецкому журналу Bild после беседы с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой

«Уже несколько месяцев существует безумная, огромная нехватка боеприпасов», — отметил градоначальник.

Кроме того, в последнее время на украинскую армию оказывается «безумное давление со стороны России». Кличко отметил, что его разочаровало решение бундестага, который накануне большинством голосов отклонил поставку Украине крылатых ракет Taurus. По словам Кличко, для его страны, которая не имеет достаточно солдат и боеприпасов на линии фронта, настало «трудное время».

«К сожалению, вчерашнее решение было не в пользу Украины. Хотя <военная операция> сейчас идет на Украине, она может перерасти в войну в Европе», — предупредил он.

До этого, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине. На следующий день депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что решение бундестага, который отказался передавать Украине ракеты Taurus, является политическим маневром. Поэтому оно не может считаться окончательным и не закрывает этот вопрос раз и навсегда.

Ранее, 15 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИД также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.