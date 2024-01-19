Неслучайная церемония: банки КНР отказываются проводить платежи в долларах с РФ

Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023-го. При этом трансакции в рублях и юанях всё еще идут. Об этом «Известиям» рассказали участники платежного рынка. Ранее СМИ писали только об ужесточении проверок. Впрочем, контроль действительно усилили. Китайские госкомпании даже стали просить отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с РФ. Какова ситуация с перечислениями в другие страны и есть ли альтернативы в условиях новых ограничений — в материале «Известий».

Почему банки Китая больше не принимают оплату в долларах из РФ

Иностранные финансовые организации ввели новые ограничения на расчеты с РФ. После ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го многие китайские банки отказались проводить любые платежи в долларах с Россией, рассказал «Известиям» источник на отечественном банковском рынке. Он добавил: некоторые игроки также прекратили корреспондентские отношения с российскими.

В США 22 декабря сообщали об ужесточении контроля за соблюдением ограничений против РФ и о готовности вводить вторичные санкции в отношении иностранных банков. После этого кредитные организации из Китая перестали проводить платежи в долларах с Россией, подтвердил «Известиям» член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. В то же время трансакции в юанях идут свободно. Последний такой перевод компания провела на днях, подчеркнул Алексей Порошин.

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Еще несколько месяцев назад российские организации могли отправить платеж в долларах в Китай из крупных отечественных банков, например, через SWIFT или за счет корреспондентских отношений, рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Однако с декабря трансакции в американской валюте прекратились, подтвердил он.

Новые ограничения связаны с опасением китайских банков из-за возможного введения вторичных санкций, подчеркнул источник из бизнес-сообщества. Дело в том, что все платежи в долларах идут через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев тоже подтвердил «Известиям», что многие китайские банки перестали принимать оплату в долларах от российского бизнеса в декабре 2023-го. Однако они по-прежнему заинтересованы в расчетах в национальных валютах. Поэтому платежи в рублях и юанях сейчас проходят в обычном формате.

Ранее в январе Bloomberg сообщало только о том, что китайские банки усиливают проверки платежей из РФ. В том числе на причастность к санкционному списку и работу с оборонным сектором. Такая тенденция тоже есть, согласился Алексей Порошин из «Первой Группы».

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— Китайские банки не отказались от работы с Россией. Наша компания регулярно платит в юанях за продукцию в Китае. Пока особых проблем нет. Однако все финорганизации сейчас начали проводить дополнительный комплаенс, — подчеркнул он.

По его словам, сотни партнеров уже сообщили о предупреждении ужесточить контроль. Это касается полной проверки пакета документов по контрактам и надзора за тем, чтобы лица из санкционного списка не были причастны к платежам.

Кроме того, китайские госкомпании стали просить отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с Россией, поделился Алексей Порошин.

«Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации РФ, а также — в ЦБ России и Нацбанк Китая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Какие страны прекратили принимать платежи из России

Более жесткие ограничения ввели турецкие кредитные организации.

— Мы испытали это на себе. Теперь все турецкие банки отказываются принимать платежи из России в любых валютах — и в долларах, и в рублях, и в лирах. Они боятся введения вторичных санкций, — рассказал Алексей Разумовский из «Импая Рус».

Он добавил: единственная организация, из которой еще можно отправить деньги в Турцию, — это Райффайзенбанк. Это связано с тем, что его головная организация находится в Австрии. «Известия» направили запрос в кредитную организацию.

По данным портала OhMySwift (там показана статистика переводов), с декабря 2023-го не было ни одного успешного SWIFT-платежа из России в Турцию. Некоторые значатся как не дошедшие, другие — вернули обратно отправителю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство торговли Турции намерено урегулировать ситуацию с банковскими переводами из России, написали накануне турецкие издания. Ситуацию с платежами из РФ через частные банки в Турции планируют нормализовать к 25 января.

Что касается других стран, Арабские Эмираты пока никак не реагируют на предупреждение США, отметил Алексей Разумовский из «Импая Рус». Банки государств СНГ тоже не прекращают работать с Россией. Для них это основной рынок сбыта и покупки товаров.

Какие остались варианты для отправки платежей за границу

Ограничения в проведении платежей могут быть проблемой для бизнеса в части экспортно-импортных операций, считает член президиума «Опоры России», председатель комитета по финрынкам Павел Самиев. Однако пока нет оснований говорить о том, что ситуация с Китаем и Турцией обострится, так же как с Европой, добавил он.

— Действительно, всё чаще возникают проблемы с платежами у российского малого и среднего бизнеса. На сегодня Турция и Китай входят в число государств, куда предприниматели чаще всего переводят деньги. Помимо них, это Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения и Таджикистан, — поделился генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Сейчас подавляющее большинство государств-партнеров будут искать компромисс, стараясь удовлетворить условия пакета санкций и при этом продолжить сотрудничать с РФ, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Так, например, с Китаем многие компании уже перешли на расчеты в рублях и юанях.

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Для россиян есть и альтернативные механизмы проведения платежей, в частности, система Банка России СПФС (аналог SWIFT), отметил Алексей Разумовский из «Импая Рус». Поэтому международная система передачи финансовых сообщений становится неактуальной.

Кроме того, многие клиенты заранее озаботились наличием посредника в нейтральной стране, который может помочь с проведением платежей, полагает источник на банковском рынке.