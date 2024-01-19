 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Мир
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
/

Неслучайная церемония: банки КНР отказываются проводить платежи в долларах с РФ

Продолжают ли идти переводы в нацвалютах и как обстоят дела с другими странами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023-го. При этом трансакции в рублях и юанях всё еще идут. Об этом «Известиям» рассказали участники платежного рынка. Ранее СМИ писали только об ужесточении проверок. Впрочем, контроль действительно усилили. Китайские госкомпании даже стали просить отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с РФ. Какова ситуация с перечислениями в другие страны и есть ли альтернативы в условиях новых ограничений — в материале «Известий».

Почему банки Китая больше не принимают оплату в долларах из РФ

Иностранные финансовые организации ввели новые ограничения на расчеты с РФ. После ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го многие китайские банки отказались проводить любые платежи в долларах с Россией, рассказал «Известиям» источник на отечественном банковском рынке. Он добавил: некоторые игроки также прекратили корреспондентские отношения с российскими.

В США 22 декабря сообщали об ужесточении контроля за соблюдением ограничений против РФ и о готовности вводить вторичные санкции в отношении иностранных банков. После этого кредитные организации из Китая перестали проводить платежи в долларах с Россией, подтвердил «Известиям» член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. В то же время трансакции в юанях идут свободно. Последний такой перевод компания провела на днях, подчеркнул Алексей Порошин.

Свифт
Фото: Getty Images/Future Publishing/Contributor

Еще несколько месяцев назад российские организации могли отправить платеж в долларах в Китай из крупных отечественных банков, например, через SWIFT или за счет корреспондентских отношений, рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Однако с декабря трансакции в американской валюте прекратились, подтвердил он.

Новые ограничения связаны с опасением китайских банков из-за возможного введения вторичных санкций, подчеркнул источник из бизнес-сообщества. Дело в том, что все платежи в долларах идут через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

Указали на дверь: из Фонда национального благосостояния «изгнали» евро
Россия ориентируется на юани и золото

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев тоже подтвердил «Известиям», что многие китайские банки перестали принимать оплату в долларах от российского бизнеса в декабре 2023-го. Однако они по-прежнему заинтересованы в расчетах в национальных валютах. Поэтому платежи в рублях и юанях сейчас проходят в обычном формате.

Ранее в январе Bloomberg сообщало только о том, что китайские банки усиливают проверки платежей из РФ. В том числе на причастность к санкционному списку и работу с оборонным сектором. Такая тенденция тоже есть, согласился Алексей Порошин из «Первой Группы».

Банк Китай
Фото: Getty Images/Future Publishing/Contributor

— Китайские банки не отказались от работы с Россией. Наша компания регулярно платит в юанях за продукцию в Китае. Пока особых проблем нет. Однако все финорганизации сейчас начали проводить дополнительный комплаенс, — подчеркнул он.

По его словам, сотни партнеров уже сообщили о предупреждении ужесточить контроль. Это касается полной проверки пакета документов по контрактам и надзора за тем, чтобы лица из санкционного списка не были причастны к платежам.

На полный оборот: Россия и Индия договорились об отказе от доллара и евро
В расчетах между двумя странами будут использовать национальные валюты

Кроме того, китайские госкомпании стали просить отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с Россией, поделился Алексей Порошин.

«Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации РФ, а также — в ЦБ России и Нацбанк Китая.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Какие страны прекратили принимать платежи из России

Более жесткие ограничения ввели турецкие кредитные организации.

— Мы испытали это на себе. Теперь все турецкие банки отказываются принимать платежи из России в любых валютах — и в долларах, и в рублях, и в лирах. Они боятся введения вторичных санкций, — рассказал Алексей Разумовский из «Импая Рус».

Плотный трафик: объемы переводов россиян за рубеж кратно выросли
Куда и как много отправляют деньги граждане

Он добавил: единственная организация, из которой еще можно отправить деньги в Турцию, — это Райффайзенбанк. Это связано с тем, что его головная организация находится в Австрии. «Известия» направили запрос в кредитную организацию.

По данным портала OhMySwift (там показана статистика переводов), с декабря 2023-го не было ни одного успешного SWIFT-платежа из России в Турцию. Некоторые значатся как не дошедшие, другие — вернули обратно отправителю.

банк перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство торговли Турции намерено урегулировать ситуацию с банковскими переводами из России, написали накануне турецкие издания. Ситуацию с платежами из РФ через частные банки в Турции планируют нормализовать к 25 января.

Что касается других стран, Арабские Эмираты пока никак не реагируют на предупреждение США, отметил Алексей Разумовский из «Импая Рус». Банки государств СНГ тоже не прекращают работать с Россией. Для них это основной рынок сбыта и покупки товаров.

Перемена слагаемых: финансовой системе пророчат глобальные изменения
Ситуацию на рынке госдолга США сравнили с российским дефолтом 1998 года

Какие остались варианты для отправки платежей за границу

Ограничения в проведении платежей могут быть проблемой для бизнеса в части экспортно-импортных операций, считает член президиума «Опоры России», председатель комитета по финрынкам Павел Самиев. Однако пока нет оснований говорить о том, что ситуация с Китаем и Турцией обострится, так же как с Европой, добавил он.

— Действительно, всё чаще возникают проблемы с платежами у российского малого и среднего бизнеса. На сегодня Турция и Китай входят в число государств, куда предприниматели чаще всего переводят деньги. Помимо них, это Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения и Таджикистан, — поделился генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Сейчас подавляющее большинство государств-партнеров будут искать компромисс, стараясь удовлетворить условия пакета санкций и при этом продолжить сотрудничать с РФ, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Так, например, с Китаем многие компании уже перешли на расчеты в рублях и юанях.

юань
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Для россиян есть и альтернативные механизмы проведения платежей, в частности, система Банка России СПФС (аналог SWIFT), отметил Алексей Разумовский из «Импая Рус». Поэтому международная система передачи финансовых сообщений становится неактуальной.

Кроме того, многие клиенты заранее озаботились наличием посредника в нейтральной стране, который может помочь с проведением платежей, полагает источник на банковском рынке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир