ФК «Манчестер Сити» разработал форму по мотивам китайского Нового года

Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил форму, посвященную китайскому Новому году, символом которого в этот раз является деревянный дракон. Видеоролик с коллекцией, разработанной компанией Puma, 18 января появился на сайте Mancity.com.

Как сообщили в пресс-службе команды, разработчики вдохновлялись историей стадиона «горожан» «Этихад» — домашнего стадиона команды из британского Манчестера. Также в ее дизайне они выразили свои впечатления от яркой китайской культуры.

Первой в новом комплекте сыграет женская команда «Манчестер Сити» в матче Континентального кубка с «Манчестер Юнайтед» 24 января. В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля, в КНР праздник принято отмечать 15 дней.

Ранее, 15 января, сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония награждения проходила в Лондоне.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.