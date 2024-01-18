Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Спорт
Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Политика
Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году

ФК «Манчестер Сити» разработал форму по мотивам китайского Нового года

0
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Манчестер Сити» представил форму, посвященную китайскому Новому году, символом которого в этот раз является деревянный дракон. Видеоролик с коллекцией, разработанной компанией Puma, 18 января появился на сайте Mancity.com.

Как сообщили в пресс-службе команды, разработчики вдохновлялись историей стадиона «горожан» «Этихад» — домашнего стадиона команды из британского Манчестера. Также в ее дизайне они выразили свои впечатления от яркой китайской культуры.

Первой в новом комплекте сыграет женская команда «Манчестер Сити» в матче Континентального кубка с «Манчестер Юнайтед» 24 января. В 2024 году китайский Новый год наступит 10 февраля, в КНР праздник принято отмечать 15 дней.

Счет в свою пользу: что изменят новые правила финансового fair play
Клубам РПЛ будет непросто, но у них есть три года на адаптацию

Ранее, 15 января, сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония награждения проходила в Лондоне.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024