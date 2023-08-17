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«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» впервые выиграл Суперкубок UEFA
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» 16 августа обыграл испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (UEFA). Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом Пирее.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, исход поединка решился в серии пенальти, где со счетом 5:4 победила английская команда.

«Манчестер Сити» выиграл после того, как Неманья Гудель в серии пенальти не реализовал пятый удар «Севильи», попав в перекладину. В испанском клубе гол забил Юссеф Эн-Несири на 25-й минуте, а сравнял счет футболит английского клуба Коул Палмер на 63-й минуте.

Отмечается, что впервые в Суперкубке УЕФА применили новый формат игры. После окончания основного времени команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а били пенальти.

Первый раз в истории английский клуб «Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА. Испанский клуб «Севилья» брал Суперкубок УЕФА в 2006 году.

Суперкубок УЕФА в 2023 году должна была принять Казань, но у России 25 августа отняли право на проведение этого матча. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес его в Афины.

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Ранее, 11 июня, сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл итальянский клуб «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0. Первый тайм прошел без голов. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

3 июня «Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии, одержав победу над «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1.

До этого, 20 мая, «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. Он выиграл титул в третий раз подряд и в девятый раз в истории.

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