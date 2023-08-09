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Греко-турецкая борьба: чего ждать от Оздоева в ПАОКе

Далер Кузяев уже готовится к дебюту во Франции
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Seskimphoto
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В понедельник, 7 августа, ПАОК объявил о трансфере полузащитника сборной России Магомеда Оздоева. 30-летний футболист подписал контракт с греческим клубом до 30 июня 2025 года и уже на этой неделе может дебютировать в новой команде. Сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» получит за игрока €1 млн. А в ближайшие выходные стартует чемпионат Франции, где другой российский хавбек — Далер Кузяев — может дебютировать за «Гавр».

Саввиди и сын Луческу

Контракт Магомеда Оздоева с турецким «Фатих Карагюмрюк» истекал летом 2024 года, и клуб хотел продать футболиста. Это стало понятно после отставки итальянского тренера Андреа Пирло, который лично приглашал игрока в Турцию. В СМИ сообщалось об интересе к Оздоеву со стороны нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, интерес приписывали «Крыльям Советов», «Динамо» и «Спартаку». Вероятно, переговоры о возвращении в РПЛ не сложились.

— Магомед бы усилил любой клуб РПЛ, но думаю, что ему самому было неинтересно возвращаться в Россию этим летом, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев, тренировавший Оздоева в «Локомотиве». — Он выиграл все возможные трофеи с «Зенитом» и поехал в Турцию за новым вызовом. Сезон получился для него неплохим. Уверен, он бы остался, если бы Пирло сохранил свой пост. Теперь Магомед попробует свои силы в Греции, где не такой конкурентный чемпионат, как в Турции, хотя соперников у ПАОКа хватает: «Панатинаикос», АЕК, «Олимпиакос». Плюс есть возможность проявить себя в еврокубках.

Интересно, что в Грецию Оздоев устроился самостоятельно, без помощи агента.

— Хочу сказать, что с конца июля мы прекратили все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте, — рассказал «Известиям» многолетний агент игрока Анзор Гаргаев. — Он взрослый человек, которой может принимать решения. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, мне нечего ему дать.

Transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в €2,2 млн — вдвое выше, чем за него заплатил ПАОК. Президентом клуба остается Иван Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения. А тренирует команду Рэзван Луческу — сын известного тренера Мирчи Луческу, который работал с Оздоевым в «Зените». Из известных футболистов за клуб из Салоников выступают португальцы Виейринья и Рафаэль Соареш, бразилец Тайсон, австриец Томас Мург и уроженец Танзании Мбвана Али Саматта.

Магомед может дебютировать за новую команду уже 10 августа — ПАОК играет в квалификации Лиги конференций. В третьем квалификационном раунде ее соперником стал «Хайдук» из Сплита. А в чемпионате Греции Оздоев может впервые сыграть 19 августа. В первом туре ПАОК встретится с «Астерасом» на домашнем поле.

В прошлом сезоне ПАОК занял четвертое место в турнирной таблице греческого чемпионата. Оздоев забил пять голов и отдал три голевые передачи в 33 матчах высшего дивизиона чемпионата Турции. Его команда заняла седьмое место.

€10 млн и брат Льориса

Российский полузащитник Далер Кузяев готовится к дебюту в чемпионате Франции в составе «Гавра» в ближайшие выходные. 13 августа его команда на выезде сыграет против «Монпелье» в первом туре Лиги 1.

В межсезонье 30-летний Кузяев наигрывался в основном составе «Гавра». Накануне новая команда россиянина провела две товарищеские игры против «Клермона». Далер вышел в старте в первой игре с игроками основной обоймы и провел на поле весь матч.

Кузяева в «Гавре» воспринимают как лидера и одного из самых статусных игроков. «Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Конечно, и владелец клуба Винсент Вольпе позволил нам совершить этот трансфер. Но Далер тоже постарался со своей стороны, у него могло быть намного лучше в финансовом плане, чем здесь», — рассказал президент клуба Жан-Мишель Руссье после подписания игрока.

Согласно оценке Transfermarkt, Кузяев — самый дорогой игрок «Гавра» с ценой в €10 млн. Второй по стоимости игрок команды — сенегальский защитник Аруна Санганте за €5 млн. Также из новых партнеров Далера стоит выделить центрального защитника Готье Льориса — младшего брата звездного голкипера сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льориса.

Тренирует новую команду Кузяева Лука Эльснер — 41-летний словенский тренер, который возглавил «Гавр» год назад и сразу же выиграл с клубом Лигу 2, впервые с 2008 года выведя команду в высшую лигу Франции. В летнее трансферное окно Эльснер хотел видеть в своей команде Кузяева, чтобы закрепиться в Лиге 1.

— Кузяев из тех игроков, которые способны нам помочь достигнуть своих целей. Здорово, что наш клуб привлекает таких футболистов. Учитывая всё, что мы видели и знаем о нем, можно сказать, что это опытный игрок, который много чего умеет на поле и сформирует костяк команды на следующий сезон, — заявил тренер.

Самые статусные по афише матчи ждут Кузяева осенью: 17 сентября его «Гавр» сыграет с «Лионом», 1 октября — с «Лиллем», 8 октября — с «Марселем», 12 ноября — с «Монако», где встретятся два россиянина: Далер сыграет против Александра Головина.

Матчи с главным клубом Франции — ПСЖ — «Гавр» проведет 3 декабря и 28 апреля.

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