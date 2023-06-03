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«Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче финала Кубка Англии. Игра прошла 3 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Команда завоевала свой трофей уже в седьмой раз за историю клуба, пишет «Спорт-Экспресс».

В ходе матча из подопечных тренера Хосепа Гвардиолы дважды голами в ворота соперников отличился полузащитник Илкай Гюндоган. Ему оба раза помогал хавбек Кевин Де Брейне. За «Манчестер Юнайтед» забил Бруну Фернандеш с пенальти.

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Ранее, 27 мая, газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что «Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) получит £166 млн призовых. Эта сумма станет рекордной для чемпионата Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити», одержав победу в АПЛ, получил на £13 млн меньше.

До этого, 20 мая, «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. Он выиграл титул в третий раз подряд и в девятый раз в истории.

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