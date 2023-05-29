Daily Mail узнала сумму призовых «Манчестер Сити» за победу в АПЛ

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) получит £166 млн призовых. Об этом 27 мая сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Эта сумма станет рекордной для чемпионата Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити», одержав победу в АПЛ, получил на £13 млн меньше, уточняет «Газета.Ru».

По данным источника Daily Mail, в эту сумму включена доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

Ранее, 20 мая, «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. Он выиграл титул в третий раз подряд и в девятый раз в истории.

17 мая «Манчестер Сити» со счетом 4:0 дома обыграл испанский «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «горожане» в финале сыграют с итальянским «Интером» 10 июня в Стамбуле.