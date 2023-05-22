Пятерка с довесом: титул Кокорина и оценка Головина

Александр Головин и Алексей Миранчук вряд ли могут занести прошедшие выходные себе в актив. Полузащитник «Монако» не смог помочь своей команде избежать поражения в принципиальном матче с «Лионом», а игрок «Торино» вышел на замену на последние полчаса и не отметился голевыми действиями. Будущее Миранчука в туринском клубе по-прежнему под вопросом. Зато порадовал Александр Кокорин. Экс-форварда «Динамо» и «Спартака» выиграл чемпионат Кипра, который стал первым в истории «Ариса». В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов, но останется ли в ней Кокорин?

Первое чемпионство и приз MVP

В матче 35-го тура чемпионата Кипра команда Кокорина обыграла «Омонию» (1:0), оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков. АПОЭЛю, занимающему вторую строчку в турнирной таблице, надо было побеждать «Аполлон», чтобы сохранить шансы на золото. Однако клуб из Никосии проиграл свой матч. Это позволило «Арису» впервые в истории стать первым.

Кокорин внес серьезный вклад в это чемпионство. Александр перешел в «Арис» в августе 2022 года, принял участие в 27 играх первенства, в которых забил 13 мячей (лучший бомбардир) и отдал шесть голевых передач. На прошлой неделе россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

— Для меня хорошая игра Кокорина не удивительна, — заметил «Известиям» известный агент Паулу Барбоза. — Саша — топовый игрок. Чемпионат Кипра для него не самый сильный вариант. Он должен играть на более высоком уровне. Допускаю, что из «Ариса» он может уехать в топ-5 лиг. Это зависит от целей, которые он ставит перед собой.

В следующем сезоне «Арис» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, но будет ли в его составе Кокорин, пока вопрос открытый. Правами на игрока владеет «Фиорентина», а контракт форварда с итальянским клубом заканчивается только в конце следующего сезона.

— Поздравляем Александра с чемпионством, — передал «Известиям» экс-полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Редко наши футболисты становятся чемпионами в других странах. Кипр, конечно, не самая футбольная страна. Надеемся, что он вернется в «Фиорентину». Если он стал чемпионом, то на него должны были обращать внимание. Нужно дать ему еще один шанс, чтобы он проявил себя в «Фиорентине».Стоит ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе.

Туманное будущее

21 мая Алексей Миранчук появился на поле в составе «Торино» на 61-й минуте домашнего матча 36-го тура серии А с «Фиорентиной». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Издание Corriere dello Sport назвало россиянина одним из лучших игроков «быков», поставив ему оценку 6,5. Такой же балл получили экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич и автор голевой передачи защитник Алессандро Бонджорно. Лишь у одного футболиста гранатовых он выше — 7,0 в активе автора гола форварда Антонио Санабрии. Краткий комментарий к выступлению Миранчука таков: «Совсем не случайно, что «Торино» прибавил именно после выхода на поле русского».

При этом La Gazzetta dello Sport и Tuttosport не согласились с мнением коллег и поставили нашему легионеру скромные 5,5. La Gazzetta dello Sport: «Из-за травмы пока не готов на полный матч. Юрич выпустил Миранчука на последние полчаса, однако тот практически никак не повлиял на действия своей команды. Его почти не было видно, мяч к нему не попадал». Tuttosport: «Миранчук не смог проявить себя, как во встрече первого круга, когда именно его гол стал решающим».

Перед началом игры технический директор «Торино» Давиде Ваньяти не стал говорить о будущем Алексея в прямом эфире телеканала DAZN: «По Миранчуку и по Влашичу (оба находятся в аренде до конца сезона-2022/23) пока определенности нет. Нам надо сначала завершить чемпионат, а затем займемся этим вопросом».

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забив четыре гола и отметившись семью результативными передачами.

— Миранчук проводит сильный сезон в «Торино», — считает титулованный российский специалист Юрий Семин. — Я бы не стал исключать, что Джан-Пьеро Гасперини даст ему еще один шанс закрепиться в «Аталанте».

Вероятно, будущее Миранчука будет зависеть от того, останется ли в команде главный тренер Иван Юрич или нет. Хорватский специалист продолжает считать Миранчука одним из твердых игроков стартового состава и, по данным «Спорт-Экспресса», настоятельно просит руководство выкупить права на хавбека у «Аталанты». В то же время сам Юрич не спешит с продлением контракта. Недавно балканец в очередной раз публично высказался по поводу усиления команды, а нынешние скромные цели гранатовых не соответствуют его личным амбициям.

Называются уже как минимум три фамилии потенциальных сменщиков Юрича — Алессио Дионизи из «Сассуоло», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и Паоло Дзанетти из «Эмполи».

Неподходящая схема

Команда Александра Головина проиграла «Лиону» (1:3), осложнив себе борьбу за место в Лиге Европы. Монегаски открыли счет, но затем позволили сопернику забить три безответных гола. По данным Opta, в этом сезоне «Монако» потерял уже 24 очка в играх, где вел в счете. Хуже данный показатель только у покидающего Лигу 1 «Труа». Кроме того, «Монако» проиграл три из пяти последних матчей и буксует по ходу решающей части сезона. Столько же поражений было у команды из княжества за 19 предыдущих туров. Чтобы сохранить место в топ-5 в двух оставшихся турах «Монако» надо набрать три очка.

Головина заменили на 71-й минуте. В первом тайме он исполнил стандарт, завершившийся опасным ударом угловой, классно навесил на Вандерсона де Оливейро, которого успели накрыть в районе площади ворот, да еще получил желтую карточку за фол на Николасе Тальяфико в центре поля. Зато вскоре после начала второго тайма наш легионер едва не вернул «Монако» лидерство в счете, однако хлесткий удар в касание с линии штрафной был остановлен Антони Лопешем.

В измененной новым главным тренером Филиппом Клеманом схеме с тремя центральными защитниками Головин исполняет роль левого инсайда, которая ему не совсем подходит. У нашего легионера становится меньше свободного пространства, и как следствие — меньше возможности креативить.

Тем не менее, за матч с «Лионом» Головин получил второй рейтинг в команде наряду с Фофана (5,5). У «Монако» выше всех оценили Бен Йеддера (6,5). Худший — привезший в свои ворота два гола Кайю Энрике с двойкой.