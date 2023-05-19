На острове свободный: как Кокорин перезапустил карьеру в «Арисе»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин 19 мая признан лучшим игроком чемпионата Кипра сезона-2022/23 по версии местной Ассоциации футболистов. «В чемпионате Кокорин забил 13 голов, сделал 6 передач и заслужил безграничную любовь болельщиков «Ариса», — сообщил клуб форварда. К персональным достижениям уроженец Белгорода в ближайшие дни может добавить и чемпионство. Напомним, что Кокорин арендован у «Фиорентины» до конца сезона. Летом россиянин вернется в расположение итальянского клуба, но шансы закрепиться там в составе все еще выглядят туманными.

Главная улыбка

Александр знаменит с юности, но по-настоящему звездой себя почувствовать он смог, кажется, только на Кипре. Русский форвард сегодня — однозначно самый популярный игрок команды, и клуб этим пользуется. Кокорин зимой натурально захватил соцсети «Ариса», тогда он был практически на каждой афише и во всех рекламных кампаниях.

Сейчас обороты чуть спали, на первый план выходят другие футболисты вроде габонца Шави Бабика, но Кокорин все равно остается популярным у болельщиков. Вот что про него говорил в интервью YouTube-каналу Nobel директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев: «Кокорин — главная улыбка, звезда, душа и харизма «Ариса». Есть большое количество людей, которые после перехода Саши завалили нас вопросами — как пройти на футбол, как приобрести билет, как купить майку Александра Кокорина».

Кокорин не просто самый звездный игрок в составе — в рамках чемпионата он представляет «Арис» на спонсорских мероприятиях. Так, в начале апреля его и некоторых партнеров по команде наградил кипрский автодилер — спонсор приза MVP недели. Компания подвела итоги регулярного чемпионата символической церемонией, среди прочих был отмечен Кокорин — он становился MVP недели дважды. Один из лучших результатов в команде и на Кипре — больше только у одного игрока.

В спортивном плане тоже все складывается наилучшим образом. Команда во главе с Александром борется за чемпионство. За два тура до конца чемпионата «Арис» лидирует в турнирной таблице с 71 очком после 34 игр. Ближайший преследователь — АПОЭЛ — отстает на три очка. Это значит, что «Арис» может стать чемпионом уже в следующем матче, 20 мая в матче с «Омонией». При этом в плей-офф команда Кокорина еще не проиграла еще ни одной встречи.

Кокорин — лучший бомбардир «Ариса», на его счету 13 мячей, а еще он отдал шесть голевых передач. В топе бомбардиров чемпионата он занимает четвертое место, и хотя на первое шансов почти нет, запрыгнуть в топ-3 вполне реально.

Между Кипром и Италией

Со здоровьем тоже всё наладилось — Александр на Кипре не пропускал игр из-за травм и вообще не получал повреждений. Для сравнения: в «Фиорентине», будучи в лазарете, Кокорин пропустил больше 20 матчей, в «Спартаке» — больше десяти. Так что у форварда в новом чемпионате все хорошо с формой, результативностью и спортивными достижениями — фактически, Кокорин проводит один из лучших сезонов в карьере.

Аренда в «Арис» закончится летом — это значит, что Александру предстоит вернуться в Италию, где он не так давно получал премию «Золотой унитаз». Судя по новому интервью для Nobel, Кокорин не сильно верит в успешный камбэк — хотя и говорит, что хочет «побыть там».

— Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в «Фиорентину», — сказал «Известиям» главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский. — Руководство занимается этим вопросом. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому я думаю, в конце должно быть все хорошо.

Если повезет, и Кокорин финиширует в топ-3 гонки бомбардиров, став чемпионом Кипра, то его европейская карьера может закончиться не так бесславно, как началась. А может быть, даже она и продолжится на неплохом уровне.

— Закономерно, что Александр Кокорин начал забивать, — отметил в разговоре с «Известиями» победитель Лиги чемпионов-2005, экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев. — Но чемпионат Кипра — не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл, учитывая его мастерство. Им довольны. Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе — нет. Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит свою карьеру.

Схожего мнения придерживается и известный футбольный агент Франко Камоцци.

— Рад, что Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра, — Но считаю, что ему не стоит возвращаться в Италию или Россию. Он отлично проявил себя на Кипре и может продолжить там отлично играть в следующем сезоне.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до июня 2024 года. По данным СМИ, в год российский форвард зарабатывает €3,6 млн.