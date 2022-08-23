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Турецкий забит: сколько голов в новом чемпионате настреляет Дзюба

Дебют форварда за «Адану» вышел качественным, но команда уступила одному из фаворитов турнира
Фото: Getty Images/BSR Agency/Orange Pictures
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Артем Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» всего несколько дней назад, но на матч против «Фенербахче» 22 августа он сразу вышел в основном составе. В свой день рождения экс-капитан сборной России забил первый гол в турецкой лиге, был одним из лучших на поле в составе новой команды (правда, она проиграла), а главный тренер клуба Винченцо Монтелла отметил, что Дзюба полностью компенсировал отсутсвие Марио Балотелли. Победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» и вице-чемпион Европы-2012, похоже, покинет команду до конца летнего трансферного окна. Это означает, что российский форвард будет много играть и много забивать, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Лучший — вместе с вратарем

В схеме 4-2-3-1 Артем расположился на острие атаки, а его звездный конкурент из Италии оказался вне заявки. В европейской прессе муссируются упорные слухи о возможном возвращении Марио в Серию А, поэтому анонсированный Дзюбой дуэт с известным форвардом в соцсетях может и не состояться. Впрочем, это россиянину только на руку.

В дебютном матче Артем мог забить уже на третьей минуте, но ему совсем немного не хватило, чтобы замкнуть прострел Генри Оньекуру. После этого «Фенербахче» перехватил инициативу и забил два мяча еще до перерыва. А в начале второго тайма хозяева отличись еще раз. Казалось, что полузащитник сборной Словении Миха Зайц окончательно убил интригу матча (3:0).

Турецкий забит
Миха Зайц из «Фенербахче» празднует гол во время матча Суперлиги Турции между «Фенербахче» и «Адана Демирспор» на стадионе «Шукру Сараджоглу» 22 августа 2022 года

Миха Зайц из «Фенербахче» празднует гол во время матча Суперлиги Турции между «Фенербахче» и «Адана Демирспор» в Турции, 22 августа 2022 года

Фото: Getty Images/BSR Agency/Orange Pictures

«Адана» вернулась в игру благодаря усилиям все того же Оньекуру: сначала нигериец заработал пенальти, который реализовал Юнес Бельханда, а потом ассистировал Дзюбе. Удар Оньекуру, казалось, шел в створ, но Артем решил перестраховаться и добил мяч в пустые ворота. На большее футболистов «Аданы Демирспор» не хватило — незадолго до конца встречи гости остались в меньшинстве из-за удаления другого бывшего игрока «Зенита» Ярослава Ракицкого и пропустили четвертый мяч.

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Авторитетный портал WhoScored оценил игру Дзюбы в 7,3 балла. По мнению аналитиков, вместе с вратарем Эртаком Озбиром они стали лучшими в составе «Аданы». За 87 минут, проведенных на поле, Артем нанес два удара, отдал две ключевые передачи и выиграл пять верховых единоборств. По последнему показателю Артем стал лучшим игроком матча. Самую же высокую оценку встречи получил игрок «Фенербахче» Эннер Валенсия, оформивший дубль (8,1).

— В команде, которая добавила ярких красок лиге в прошлом сезоне (заняла девятое место после повышения в классе. — «Известия»), появился нападающий-гигант, — написал про Дзюбу обозреватель турецкого издания Birgun Али Мурат Хамарат. — Монтелла не побоялся сразу выпустить 196-сантиметрового Дзюбу, но ему еще нужно набрать форму.

При этом главный тренер «Аданы» считает иначе. «Дзюба полностью готов. Отсутствия Балотелли мы сегодня не заметили», — сказал Винченцо Монтелла после матча.

Балотелли часто травмирован, но он должен вернуться в строй на следующей неделе. Ну а если Марио захочет уйти, то у нас есть Дзюба. Мы готовы продать Балотелли за €4 млн, — заявил президент клуба Мурат Санджак.

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Футболист из «Аданы Демирспор» Марио Балотелли

Футболист из «Аданы Демирспор» Марио Балотелли

Фото: Getty Images/NurPhoto/Giuseppe Maffia

Ориентир — 10-12 голов

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Примечательно, что первый гол Дзюбы пришелся в ворота «Фенербахче» — команды, куда Артем мог перейти этим летом. Инсайдеры пишут, что стороны не смогли сойтись по финансовой составляющей контракта, впрочем это уже история. Теперь у Дзюбы есть конкретная задача — впервые в истории своего нового клуба завоевать медали турецкого чемпионата.

Нападающий любит такие вызовы. Не зря Дзюба в разные годы уезжал в аренду в «Томь» и «Ростов», чтобы вернуться в «Спартак» в качестве игрока основы. Потом в «Арсенал», чтобы получить возможность поехать на домашний ЧМ-2018. И в итоге Станислав Черчесов оценил это, взяв его в заявку, хотя у этого решения было много противников. Но в итоге Артем стал героем турнира, а впоследствии и капитаном национальной команды. Сейчас он, наверняка, горит желанием доказать, что может быть эффективен не только в Российской премьер-лиге, где он стал лучшим бомбардиром за всю историю турнира (142 гола).

Артему надо было раньше уезжать в иностранный чемпионат, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший форвард сборной России и ряда клубов немецкой Бундеслиги Сергей Кирьяков. — Там бы он мог еще больше раскрыть свой талант, хотя и в «Зените» он провел отличные годы, выиграл много титулов, забивал, отдавал (два года подряд был лучшим бомбардиром и ассистентом РПЛ. — «Известия»). В Турции ему стоит пожелать удачи. В этом чемпионате играет много звезд, причем в основном это возрастные игроки. Он вполне может закрепиться там и забивать много голов.

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Луан Перес (слева) из «Фенербахче» в бою против Артема Дзюбы (справа) из «Адана Демирспор» во время футбольного матча третьей недели турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Адана Демирспор» на стадионе «Улкер» в Стамбуле, Турция, 22 августа 2022 года

Луан Перес (слева) из «Фенербахче» в бою против Артема Дзюбы (справа) из «Адана Демирспор» во время футбольного матча третьей недели турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Адана Демирспор» в Турции, 22 августа 2022 года

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ali Atmaca

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Дзюба не повторит путь Александра Кокорина, который перестал попадать даже в заявку итальянской «Фиорентины».

— Всем приятно, что Артем забил гол в дебютном матче, — отметил эксперт. — Мы расстраиваемся, когда наши футболисты не демонстрируют свой максимум в иностранных клубах. Здесь Дзюба представляет наш футбол турецкому болельщику, неплохой российский футбол, раз он забил в дебютной игре. Если бы он играл как Кокорин, то была бы тоска. Мы держим кулачки за него и ждем от Артема еще голов. Ему по силам забить 10-12 голов в первом сезоне.

Свой следующий матч «Адана» проведет в субботу, 27 августа. В соперниках будет «Урманиеспор», который не набрал очков в трех стартовых турах.

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