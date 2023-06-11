«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Матч завершился со счетом 1:0. Первый тайм прошел без голов. Единственный мяч забил на 68-й минуте испанский полузащитник Родри.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл, одержав победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке Англии и Лиге чемпионов.

«Сити» стал шестой английской командой, победившей в Лиге чемпионов. Ранее в турнире побеждали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Челси».

Это второй еврокубок на счету «Манчестер Сити». В 1970 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.

Ранее, 3 июня, «Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии, одержав победу над «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1.

27 мая газета Daily Mail сообщила, что «Манчестер Сити» за победу в АПЛ получит £166 млн призовых. Эта сумма станет рекордной для чемпионата Англии. В прошлом сезоне «Манчестер Сити», одержав победу в АПЛ, получил на £13 млн меньше.

До этого, 20 мая, «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. Он выиграл титул в третий раз подряд и в девятый раз в истории.