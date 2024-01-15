Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны

Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Andrew Yates
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола 15 января стал лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония награждения проходит в Лондоне.

Также на награду претендовали итальянцы Симоне Индзаги (миланский «Интер») и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне возглавлял «Наполи», летом 2023 года он стал главным тренером сборной Италии.

«Люблю чемпионат Англии — «Ливерпуль», думаю, подойдет»
Футболист «Динамо» Александр Кутицкий — о том, в какой зарубежный клуб хотел бы попасть, о качестве игры бело-голубых и требованиях главного тренера

Ранее, 22 декабря, «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и впервые выиграл клубный чемпионат мира. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу английских футболистов.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024