Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола 15 января стал лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония награждения проходит в Лондоне.
Также на награду претендовали итальянцы Симоне Индзаги (миланский «Интер») и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне возглавлял «Наполи», летом 2023 года он стал главным тренером сборной Италии.
Ранее, 22 декабря, «Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» и впервые выиграл клубный чемпионат мира. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу английских футболистов.
В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок страны.