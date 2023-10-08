«Люблю чемпионат Англии — «Ливерпуль», думаю, подойдет»

Нынешний сезон футболисты московского «Динамо» проводят неровно. В июне их главным тренером стал чех Марцел Личка, ранее успешно работавший с «Оренбургом», где ставил яркий атакующий футбол. Нечто подобное он с переменным успехом пытается сделать во главе бело-голубых. Вынужденные усиливаться группой новичков уже по ходу сезона динамовцы в чемпионате России чередуют победные серии с безвыигрышными и пока идут на седьмом месте. Но 8 октября они могут оказаться на расстоянии одного очка от третьего, если выиграют дома у одного из аутсайдеров РПЛ — воронежского «Факела» — в матче 11-го тура.

А в Кубке России за тур до конца группового этапа «Динамо» — фаворит в борьбе за второе место и выход в плей-офф «Пути РПЛ». На этой неделе команда Лички разгромила в принципиальном дерби столичный «Спартак» (3:0), которому ранее в этом сезоне проигрывала в Кубке (1:4) и чемпионате (0:1)

В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о требованиях Лички, общении с ушедшими из команды в этом году в испанский «Реал Сосьедад» полузащитником Арсеном Захаряном и итальянский «Торино» защитником Сабой Сазоновым, а также назвал зарубежный клуб, в котором хотел бы оказаться.

— Было принципиально именно в таком виде поквитаться за 1:4 в первом кубковом дерби?

— Ну конечно. Тем более мы проиграли им два матча в гостях. А теперь играли на домашней арене при родных болельщиках. Поэтому рады, что 3:0.

— Почему до этого не получалось обыграть «Спартак»?

— В Кубке за первые 20 минут что-то где-то не получалось, поэтому четыре гола пропустили. А в чемпионате где-то подвела реализация. И у своих ворот был один момент, когда чуть не разобрались мы между собой, в результате чего соперник забил гол.

— Довольны качеством игры «Динамо» в прошедшей части сезона?

— Да, но можем где-то добавить чуть-чуть — и в обороне, и в реализации моментов, и при выходах из обороны в атаку. Поэтому будем стараться работать еще больше и усердней.

— Последний месяц перед сентябрьской паузой у вас выдался успешным — в пяти матчах четыре победы, в том числе над «Зенитом» (3:2) и ЦСКА (2:1), при одной ничьей. Казалось, что вы набираете ход, но после этого у вас до сих пор идет в чемпионате серия из трех невыигранных матчей подряд.

— Как мы смотрим по таблице, в принципе в чемпионате сейчас нет простых команд. И поэтому случаются такие осечки. Где-то недооцениваем, может быть, — вот так вот бывает.

— Насколько лично к вам изменились требования за время работы Лички во главе «Динамо»?

— Больше выходить с мячом, больше атаковать — вот, в принципе, основные требования ко всей команде. И от меня лично больше требуют продвигаться с мячом вперед.

— Насколько нынешний результат в чемпионате можно считать нормальным на данном этапе?

— Я думаю, до зимнего перерыва мы в каких-то качествах прибавим и, надеюсь, будем повыше в таблице.

— Вы в этом сезоне дышите в спину «Зениту», который уже не так доминирует, как раньше. Шансы сдвинуть его с вершины появились?

— Ну конечно, если усердно работать, то всё получится.

— По сравнению с прошлым сезоном вы в чемпионате потеряли место в основе, выходите в старте только в кубковых играх. Тяжелее стало конкурировать?

— Конкуренция — это всегда хорошо. Больше возможности повысить свой потенциал. Поднять уровень еще выше. Поэтому всё отлично.

— Переписываетесь с Арсеном Захаряном и Сабой Сазоновым после их отъезда в Европу?

— Иногда да, переписываемся.

— Доводилось видеть их матчи в Испании и Италии?

— Пока нет. У самих много работы.

— Ждете, что вас кто-то аналогичным образом позовет в Европу?

— Ну если аналогичным образом работать на полную, то, в принципе, конечно.

— Есть любимый чемпионат из топовых европейских?

— Англия. Люблю чемпионат Англии.

— Какой-то из топ-клубов Англии? Или середняки тоже подойдут?

— Ну «Ливерпуль». «Ливерпуль», думаю, подойдет (смеется).

— То есть условный «Вулверхэмптон» не устроит?

— Посмотрим (улыбается). Сначала надо усердно работать.