«Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» 22 декабря обыграл бразильскую команду «Флуминенсе» в матче клубного чемпионата мира – 2023. Встреча прошла на стадионе в саудовской Джидде.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу английских футболистов.
«Уже на первой минуте [игры] аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счет и вывел свою команду вперед», — передает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 4 ноября, сообщалось, что бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» впервые за историю своего существования завоевал Кубок Либертадорес — главную награду южноамериканского клубного футбола. Трофей бразильцам принесла победа над аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в финале.