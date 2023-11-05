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«Флуминенсе» впервые стал обладателем Кубка Либертадорес

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Celso Pupo
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Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» впервые за историю своего существования завоевал Кубок Либертадорес, главную награду южноамериканского клубного футбола. Трофей бразильцам 4 ноября принесла победа над аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в финале.

Матч состоялся на домашнем для «Флуминенсе» поле «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Игра завершилась после дополнительного тайма со счетом 2:1 в пользу бразильского клуба. Победу команде принес гол, забитый на 99-й минуте Джоном Кеннеди, которого удалили с поля через три минуты, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, еще один гол на 36-й минуте забил игрок «Флуминенсе» Херман Кано. Первый и единственный мяч для «Бока Хуниорс» забил Луис Адвинкула на 72-й минуте.

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