Член бразильской сборной по футболу Неймар получил серьезную травму

Футболист сборной Бразилии получил разрыв передней крестообразной связки и мениска. Неймар да Силва травмировался в матче отборочного турнира на чемпионат мира – 2026. Спортсмен прошел клинические обследования, которые подтвердили предварительный диагноз. Сейчас футболист ожидает хирургической операции, передает телеканал «Известия». Ее дата еще не определена. В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей, побив рекорд Пеле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.