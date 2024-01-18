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Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая
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Бывший завод Mercedes в Подмосковье стал складом машин из Китая

Autonews: площадка завода Mercedes в Поварово стала складом для машин из Китая
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Территория бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Поварово стала базой для хранения машин из Китая, которые привозят для новых покупателей. Об этом 18 января сообщает Autonews.ru.

Сейчас на территории предприятия вдоль основных корпусов припарковано около сотни автомобилей в защитной ткани. Это крупные кроссоверы, отличные от Mercedes-Benz GLS, говорится в сообщении.

На одной из парковок у завода находятся около 150 новых автомобилей без защитных чехлов. Часть из хранящихся на площадке автомобилей — это китайские гибридные кроссоверы Lixiang. К концу 2023 года они оказались самыми популярными машинами в РФ среди брендов, которые официально на отечественном рынке не присутствуют.

Поставки автомобилей из Казахстана в Россию выросли в три раза в 2023 году

В конце 2023 года экс-завод Mercedes-Benz в Подмосковье, выкупленный дилерским холдингом «Автодом», в тестовом режиме выпустил первую партию автомобилей. Перезапуск производства машин на предприятии планируется возобновить в 2024 году. Mercedes-Benz имеет опцион на его обратный выкуп в течение шести лет, сообщал весной прошлого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Бывшее представительство Mercedes-Benz в РФ получило эксклюзивное право на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Aito M5 и M7, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 15 января. Во второй половине 2024 года компания начнет продажи в РФ кроссоверов Aito M9.

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