Mercedes-Benz сможет выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет

Немецкая компания Mercedes-Benz, продавшая дилеру «Автодом» свой завод в Московской области, имеет опцион на его обратный выкуп, сообщил 26 апреля журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Опцион на шесть лет, обратный выкуп возможен по рыночной цене», — сказал Мантуров.

Он уточнил, что цена будет определена после независимой оценки.

Накануне «Автодом» окончательно закрыл сделку и купил российские активы Mercedes-Benz. В частности, к дилеру перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» — официальный дистрибьютор в России. Кроме того, в перечне активов — подмосковный завод, лизинговая«дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

После этого в Mercedes-Benz сообщили, что прекращают работу сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect на российском рынке. Однако ранее активированные дополнительные функции: навигация на жестком диске, видеорегистратор, интеграция смартфона продолжат работать в автомобиле.

С февраля прошлого года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.