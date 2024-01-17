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Поставки автомобилей из Казахстана в Россию выросли в три раза в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С января по ноябрь 2023 года в Россию из Казахстана было импортировано 8,8 тыс. новых и подержанных автомобилей. Об этом 17 января сообщает Forbes.kz со ссылкой на данные гендиректора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР) Артура Мискаряна.

По словам Мискаряна, в 2022 году из Казахстана в Россию было ввезено около 3 тыс. новых и подержанных авто. Таким образом, за год поставки выросли почти в три раза. Статистика за декабрь 2023 года еще уточняется.

Поставки автомобилей в РФ ведутся по двум каналам — физическими лицами, то есть в основном гражданами Казахстана или России, а также «серыми» дилерами, рассказал эксперт. Львиная доля новых автомобилей всё равно остается на казахстанском рынке — за 11 месяцев прошлого года в стране было реализовано 175 тыс. автомобилей (124 тыс. единиц за весь 2022 год), указал Мискарян.

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В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 21% за год, сообщило 16 января Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.

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