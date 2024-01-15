Бывший офис Mercedes в России начнет продажи автомобилей Aito M9

Компания МБ РУС, которая входит в группу «Автодом», во второй половине 2024 года начнет продажи в России кроссоверов Aito M9 от китайской компании Seres. Бывшее представительство Mercedes-Benz в РФ получило эксклюзивное право на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Aito M5 и M7, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям».

Как рассказали в МБ РУС, все три модели будут сертифицированы и получат одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для поставки автомобилей на территорию Таможенного союза. На машины распространяется гарантия, дилеры используют оригинальное диагностическое оборудование и программное обеспечение, также в компании имеется собственный склад запчастей.

Компания Seres выпускает кроссоверы Aito совместно с телекоммуникационным гигантом Huawei. Длина Aito M9 составляет 5230 мм, а колесная база — 3110 мм. Силовая установка гибридной версии базируется на моторе 1.5, который работает в режиме генератора. В движение кроссовер приводят два электромотора, пиковая отдача составляет 496 л.с. (675 Нм).

В августе прошлого года МБ РУС объявила о старте продаж китайских автомобилей брендов Aito и LiXiang. Тогда же стало известно, что концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО).

В конце 2023 года экс-завод Mercedes-Benz в Подмосковье, выкупленный «Автодомом», в тестовом режиме выпустил первую партию автомобилей. Перезапуск производства машин на предприятии планируется возобновить в 2024 году.