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Mercedes отключил российских дилеров от своего программного обеспечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО), сообщили «Известиям» представители компании.

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«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили в компании.

Там добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — подчеркнули там.

Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.

Но проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили о том, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок машин.

«Дилеры подтвердили, что есть некоторые проблемы с ПО», — рассказали «Известиям» в организации.

Там уточнили, что в настоящее время ведутся работы по устранению всех неполадок. Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Концерн окончен: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

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