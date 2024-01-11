Экс-завод Mercedes в Подмосковье выпустил тестовую партию автомобилей

В конце 2023 года на бывшем заводе Mercedes-Benz, расположенном в Есипово в Московской области, в тестовом режиме выпустили партию автомобилей, производство машин на предприятии планируется возобновить в 2024 году. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«У нас до Нового года поступила первая партия машинокомплектов, которую мы в пилотном режиме собрали, чтобы проверить, как работают все системы, посмотреть какие-то узкие места, где нам нужно усилить квалификацию людей, либо поработать с какими-то станциями и так далее. Это пробная партия для проверки технической готовности. Мы пока не готовы называть партнера», — сказал Ольховский.

Автомобили каких брендов планируется выпускать на экс-заводе Mercedes-Benz, он не уточнил. По словам топ-менеджера, весь персонал завода работает на местах (около 900 человек) и получает заработную плату в полном объеме, все системы готовы, и нет проблемы в том, чтобы запустить работу предприятия в течение недели.

В 2024 году «Автодом» собирается выпустить около 30 тыс. автомобилей методом крупноузловой сборки. В перспективе компания намерена приступить к мелкоузловой сборке и самостоятельно сваривать и окрашивать кузова, поделился Ольховский.

В августе прошлого года компания «МБ РУС», бывшее официальное представительство немецкого производителя Mercedes-Benz в России, объявила о старте продаж китайских автомобилей брендов Aito и LiXiang. Тогда же стало известно, что концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО).

Mercedes-Benz, продавший дилеру «Автодом» свой завод в Московской области, имеет опцион на его обратный выкуп в течение шести лет, сообщал весной прошлого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.