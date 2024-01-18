Пожар произошел в здании гимназии в Новосибирске

В здании гимназии в Новосибирске произошел пожар. Об этом в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что горит подвал в гимназии. В настоящий момент обучающиеся и персонал эвакуированы. Среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, за 35 минут открытое горение было ликвидировано.

Ранее в этот день в Москве на территории Усачевских бань произошел пожар. На месте возгорания посетителей не было, только персонал. В МЧС России добавили, что пламя локализовано, информации о пострадавших не поступало.