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ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта

Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на кременской участок фронта
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом 18 января сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны [Украины], «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) — подмога пришла к 12-й бригаде СПН (специального назначения «Азов». — Ред.). <...> Самое удивительное это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве. — Ред.) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал военнослужащий «РИА Новости».

По его словам, скорее всего, в женское подразделение вошли добровольцы и это подразделение именуется К-2, являясь частью 54-й бригады украинской армии. Аид подчеркнул, что российские бойцы на его направлении с таким еще не сталкивались, он добавил, что сначала они подумали, что ВСУ используют «акустические ловушки», из-за которых слышны женские голоса, а «потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят», подтвердил Аид.

Российский военнослужащий уточнил, что женщины на данном участке фронта выполняют функции операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снайперов.

«Они хорошие специалисты БПЛА... Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем «переписку» снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Когда пойдем на штурм — посмотрим, как они себя поведут», — сказал боец спецназа «Ахмат».

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До этого, 10 января, пленный украинский военнослужащий Роман Калиниченко сообщил, что на Украине начали призывать в ряды армии женщин до 60 лет. По его словам, раньше призыв был с 16 до 60 лет для мужчин, до 55 лет — для женщин.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование Вооруженных сил Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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