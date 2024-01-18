На Калининской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На Калининской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в четверг, 18 января, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«На Калининской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 января, на станции метро «Пролетарская» в Москве закрывали восточный вестибюль для проверки инфраструктуры. Предварительно, произошло короткое замыкание светильника в переходе. Спустя 22 минуты дептранс выпустил сообщение об открытии восточного вестибюля станции.