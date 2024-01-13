В Москве закрыли восточный вестибюль станции метро «Пролетарская»
На станции метро «Пролетарская» в Москве закрыли восточный вестибюль. Об этом 13 января сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.
«Восточный вестибюль станции «Пролетарская» (выходы 1–3) закрыт для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что западный вестибюль станции с выходами 4–9 продолжает работать.
Источник «Известий» рассказал, что, предварительно, произошло короткое замыкание светильника в переходе. На месте уже находятся оперативные службы.
Спустя 22 минуты дептранс выпустил сообщение об открытии восточного вестибюля станции.
Ранее в этот день пассажир метрополитена ударил ногой по створке турникета на станции «Яхромская» из-за плохого настроения. Правонарушителем оказался ранее судимый 28-летний мужчина.