В Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета из-за плохого настроения

Пассажир Московского метрополитена ударил ногой по створке турникета из-за плохого настроения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры в их Telegram-канале.

Правонарушителем оказался ранее судимый 28-летний мужчина. Выходя из вестибюля станции метро «Яхромская», он умышленно, из хулиганских побуждений нанес удар правой ногой по закрытой правой стеклянной багажной створке турникета, в результате чего она разбилась.

Уточняется, что действия фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, держат на контроле.

Ранее, летом прошлого года, также в Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Инцидент произошел на станции «Южная». Хулигана задержала полиция.