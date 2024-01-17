Население Китая в 2023 году сократилось на 2 млн человек
В 2023 году население Китая сократилось на 2,08 млн человек, до 1,4 млрд граждан. Об этом сообщило Государственное статистическое управление страны. За год власти зарегистрировали в стране 9,02 млн новорожденных, в то время как умерли 11,1 млн человек, передает телеканал «Известия». В Китае коэффициент смертности превысил коэффициент рождаемости.
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