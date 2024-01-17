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РФ призвала Мальту соблюдать правило консенсуса на посту председателя ОБСЕ

МИД: РФ призывает Мальту руководствоваться принципом неделимости безопасности в ОБСЕ
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Фото: Global Look Press/Sopa Images/Omar Marques
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Россия на фоне перехода с 1 января функций председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к Мальте призвала страну соблюдать правила консенсуса. Об этом 17 января говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«С учетом перехода с 1 января к Мальте функций действующего председательства в ОБСЕ дали оценки кризисного положения дел в Организации. Призвали на этом посту руководствоваться основополагающим правилом консенсуса и принципом неделимости безопасности в целях вывода ОБСЕ из нынешнего кризисного состояния», — отмечено на сайте ведомства.

Заявление было сделано по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко с вновь назначенным послом Республики Мальта в РФ Кармелой Ингуанезой.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние российско-мальтийских связей, переживающих в настоящее время серьезный кризис на фоне общей деградации отношений России с «коллективным Западом». Затронули ряд наиболее актуальных вопросов двустороннего диалога и международной повестки дня», — добавили в МИД РФ.

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

Ранее, 3 января, постоянное представительство РФ при ОБСЕ опубликовало заявление, в котором отметило, что руководство организации и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты, указали в российском постпредстве.

До этого, 31 декабря, постпредство РФ при ОБСЕ осудило молчание организации о трагедии в Белгороде в результате обстрела украинскими войсками. 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в министерской встрече ОБСЕ заявил о полной деградации всего созданного в рамках организации по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

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