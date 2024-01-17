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В ВСС рассказали о страховых случаях в ситуации с пожаром на складе Wildberries

ВСС: пока страховщики не подтвердили наличие договора страхования склада Wildberries
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Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
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Если сгоревший склад Wildberries в Шушарах был застрахован и есть соответствующий договор, то выплаты могут быть осуществлены даже за здание, которое не было введено в эксплуатацию, рассказал «Известиям» 17 января президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он также привел два страховых случая в связи с произошедшим.

При этом он уточнил, что в настоящее время не известно, точно ли было застраховано здание или нет.

«По предварительной информации, которой мы располагаем от страховых компаний, мы не увидели подтверждения от страховщиков о наличии такого договора. Но если такой договор есть, то он, вполне возможно, может подразумевать под собой в том числе и страхование не введенного в эксплуатацию здания. Потому что бывают разные условия договора, и по этому договору возможно, когда здание застраховано и до введения его в эксплуатацию», — объяснил Уфимцев.

Он отметил, что, пока никто из страховых компаний не подтверждает наличие договора, продолжаются консультации. Здание могло бы быть застраховано по договору строительно-монтажных рисков или другому документу, но пока информацией о наличии договора страхования ВСС не располагает.

«В данном случае нужно рассматривать два страховых случая. Это страховой случай, связанный именно со сгоревшим зданием. И страховой случай, связанный с имуществом, которое в нем находилось. Поэтому, если на страхование здания, исходя из условий договора и особенностей может не повлиять — введено ли в эксплуатацию здание, получено ли разрешение или нет. То на страхование товаров, которые там хранились по этому договору, если он есть, такая оговорка может очень сильно повлиять», — подчеркнул Уфимцев.

Эксперт объяснил, что, если на данном складе нельзя было осуществлять хранение данных товаров — он не был еще введен в эксплуатацию, — то это может являться существенным ограничением для страховщика и основанием для отказа в выплате именно по страхованию товарных запасов, которые находились на складе.

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13 января на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Пламя быстро распространилось и достигло 70 тыс. кв. м, обрушилось здание и были уничтожены товары. Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга «Известиям» указали, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение здания склада в эксплуатацию, а в пресс-службе Wildberries рассказали, что получили заключение по всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

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