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Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине

Дуда: существующая усталость на Западе от конфликта на Украине — опасное явление
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Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER
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Существующая на Западе усталость от украинского конфликта стала чрезвычайно опасным явлением, с которым необходимо бороться. Об этом 17 января заявил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Усталость от <конфликта> — это чрезвычайно опасное явление, которое мы должны предотвратить», — приводит слова польского президента PAP.

Он также призвал продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Дуда подчеркнул, что Варшава передала Киеву «огромное количество военной техники и была одним из организаторов танковой коалиции».

«Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать помощь Украине», — сказал президент Польши.

Кроме того, Дуда также заявил о необходимости укрепления сотрудничества стран Евросоюза (ЕС) в сфере оборонной промышленности, в том числе в производстве боеприпасов.

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Ранее, 10 января, газета The New York Times сообщила, что по мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Издание заметило, что в государствах решимость оказать военную помощь Киеву ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

До этого, 26 декабря, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отметил, что усталость в отношении конфликта на Украине на Западе становится всё более явной. По его словам, это видно по комментариям в западных СМИ и отдельным заявлениям политиков.

В тот день телеканал CNBC​​​​​ сообщил, что, если западные страны перестанут поддерживать Украину, начало переговоров с Россией будет неизбежно. Отмечалось, что очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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