По мере того, как поддержка Украины со стороны США ослабевает, растет разобщенность между европейскими странами в попытках ее восполнить. Об этом пишет газета The New York Times в среду, 10 января.

Издание отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский попытается найти поддержку в рамках своей поездки в страны Прибалтики, однако в других государствах решимость оказать военную помощь ослабевает, демонстрируются растущие усталость и финансовые трудности.

«Учитывая, что дополнительная американская помощь находится под сомнением (поскольку республиканцы в конгрессе продолжают блокировать поставки оружия и другой помощи на сумму около $61 млрд), европейские лидеры сталкиваются с перспективой заполнить как можно большую часть пробела, чтобы сохранить поддержку Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что отказ Вашингтона в помощи Киеву может стать поводом для ряда стран Европы также ослабить поддержку украинской стороны.

«На данный момент реальная проблема заключается не в том, будет ли Запад и Европа продолжать поддерживать Украину, а в том, сможет ли она реально продолжать выделять необходимое количество ресурсов, особенно в военном плане», — уточнил старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований (IISS) Найджел Гулд-Дэвис.

По его словам, это не только вопрос желания, но и возможностей.

The New York Times также указывает, что политики стран Прибалтики, Северной и Восточной Европы всё больше опасаются, что назревающий раскол может привести к скорому поражению Украины.

Ранее, 7 января, спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Джонсон призвал администрацию президента страны Джо Байдена пояснить, в чем заключается американская стратегия в отношении Киева, особенно в условиях увеличивающегося госдолга.

5 января газета Daily Express отметила приходящее к представителям американских политических кругов осознание, что ради прекращения украинского конфликта киевским властям придется согласиться на раздел территорий.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря американский лидер объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать стране дальше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.